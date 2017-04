Le Larry Coryell Hommage à the Blue Whale Jazz Club: une promenade de souvenirs.

Par Kaylene Peoples | 10 avril 2017 | AGENDA MAGAZINE (www.agendamag.com)

The Blue Whale Jazz Club du centre-ville a Los Angeles est connue pour sa musique organique, avec une variété de styles tels que la fusion, le jazz contemporain, le New âge et ceux qui se développent dans une atmosphère confortable et ambiante. Le samedi 25 mars 2017 de 21h00 à 23h45 a été rempli par l’essence de Larry Coryell, et je n’avais jamais vu ce lieu inXme avec autant de monde. Le concert d’hommage a été organisé par le fils survivant de Larry, Julian, qui a prouvé aux fans de son père, que les chiens ne font pas des chats. Après le mémorial de Larry Coryell (qui a eu lieu plus tôt ce jour), le concert devait être une célébraXon de l’homme et de sa musique. La formaXon originale était d’inclure Julian Coryell aux guitares, Bunny Brunel à la basse, Brian Auger sur le piano et l’orgue B3 (il est tombé malade ce^e nuit-là et a été remplacé par le claviériste / organiste Ma^ Rohde); Et les ba^eurs Gerry Brown pour le premier set, et Andy Sanesi au deuxième set.

La liste des morceaux était remplis de la pluspart des plus grandes composiXons de Larry Coryell.

Julian a joué parfaitement ces composiXons, qui comprenaient les éléments suivants: “Spaces Revisited”, “Sink or Swim”, “Treats Style”, “First Things First”, “Low Lee Tah”, “Ader Later”, “Bird Fingers” et ” Good CiXzen Swallow “. À l’image de ces performances, le spectacle a été commémoraXf du style de fusion avec deux composiXons du grand ba^eur fusion / soul Alphonse Mouzon, décédé plus tôt ce^e année. L’ensemble a interprété “The Cover Girl” de Mouzon et “Poobli”; Et au début du deuxième set, Julian Coryell et Bunny Brunel ont joué le duo composé par René Thomas inXtulé «René’s Theme» de l’album Spaces; Extrait du duo original interprété par Larry Coryell et John McLaughlin.

“Il semblait que Larry était là ce soir, parce que Julian a joué exactement comme son père.” – Bunny Brunel.

Julian Coryell juste avant la chanson finale du concert ce soir-là a dit:”La quesXon qui me concerne est. . . Est-ce une chose unique ou est-ce que nous conXnuons?» Nous reviendrons ici en juin avec la nouvelle ELEVENTH HOUSE. C’est très intense pour moi. Nous avons fait un nouveau enregistrement de l’ELEVENTH HOUSE il y a un an. Et je n’avais aucun moyen de savoir que ce serait le dernier enregistrement que nous allions faire ensemble. Mais cet enregistrement sorXra le 2 juin, je crois., il présentera de nouvelles composiXons par mon père, par Alphonse Mouzon, par le grand John Lee, et bien sûr Randy Brecker. C’est donc une posiXon très étrange, mais nous allons le faire! .”

Un grand moment de la soirée est venu à l’ouverture du deuxième set. Julian a commencé par jouer sa guitare acousXque. Sa brillante version de “Bolero de Ravel” était terriblement belle dans son exécuXon et rappelle étrangement le style de son père; Et la touche personnelle de Julian ce soir-là a montré le passage de la torche proverbiale de l’héritage de son père?

La soirée était remplie d’une incroyable musicalité et de l’affecXon mutuelle que tout le monde avait pour Larry Coryell et sa musique. J’a^ends avec impaXence le 2 juin 2017 et la sorXe du dernier album enregistré du père et du fils ensemble. Peut-être que je vais vous voir là-bas. Je suppose que l’un des membres de l’audience était correct ce soir-là quand il a crié avant le début du concert d’hommage, “Longue vie å Larry Coryell!”

(Toutes les photographies par David Schwartz)

(Source primaire: h/p://www.agendamag.com/larry-coryell-tribute-blue-whale-stroll-memory-lane/)